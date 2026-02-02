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Fue condenado un sexagenario por violencia sexual de una adolescente en Aragua. Ante el acervo probatorio presentado por el Ministerio Público, fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión Laureano Antonio Piñango Hernández (64).

Tras admitir su responsabilidad por incurrir en violencia sexual contra la hija de su pareja de 14 años de edad. El hecho detectado el 1° de septiembre de 2025 en el sector Pueblo Nuevo de San Camiro, estado Aragua.

Ese día, la progenitora llevó a la menor para una consulta médica por presentar algunos malestares, la cual arrojó que los síntomas correspondían a un embarazo. Posteriormente, la adolescente le confesó a su madre que su abuelastro la abusaba sexualmente.

Condenado un sexagenario por violencia sexual de una adolescente en Aragua

Indicó que esto lo hacía cuando acudía a visitar a su abuela. Por lo que acudieron ante funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana para denunciar al hombre; quien resultó detenido en su residencia y puesto a la orden del Ministerio Público.

En la audiencia preliminar, representantes de la Fiscalía 15ª jurisdicción ratificaron la acusación contra el sexagenario por el delito de violencia sexual. Previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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Ante los medios de prueba expuestos por los fiscales del caso, el Tribunal 4° de Control en materia de violencia de género de Aragua. Dicto la referida sentencia contra Piñango Hernández y ordenó su reclusión en Centro Penitenciario 26 de Julio de San Juan de los Morros, estado Guárico.

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