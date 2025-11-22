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Fue condenado un vigilante por abusar sexualmente de su vecina de 12 años de edad. El caso lo dio a conocer la página web del Ministerio Público. El hombre de 59 años recibió una condena.

Producto de la acusación realizada por el Ministerio Público, fue condenado a 15 años y 5 meses de prisión el vigilante Avilio Antonio Betancourt (59). Tras admitir su responsabilidad en el abuso sexual de su vecina de 12 años de edad.

Hecho detectado el 19 de julio de 2022 en la urbanización Inés Romero del municipio Caroní de Ciudad Guayana, estado Bolívar. Ese día, el agresor se encontraba de visita en la residencia de la víctima, cuando intentó abusar de la adolescente.

Condenado vigilante por abusar sexualmente de su vecina de 12 años de edad en Bolívar

Quien grabó con su teléfono el momento que le tocaba sus partes íntimas. Luego del hecho, la joven le confesó a su progenitora que su vecino la abusaba en reiteradas oportunidades en su vivienda y le mostró la grabación de lo ocurrido.

Inmediatamente, la madre de la víctima acudió ante la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, para interponer la respectiva denuncia; cuyos funcionarios se trasladaron hasta la casa, donde el hombre fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

En el inicio del juicio, la Fiscalía 10ª del segundo circuito de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Betancourt por la comisión del delito de violencia sexual en acción continuada. El Tribunal 1° de Juicio de Puerto Ordaz dictó la citada condena contra el agresor, quien cumplirá la pena en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona.

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