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Fueron Condenados dos hombres por coautoría en el tráfico de anfetaminas, en el estado Táchira. La información la dio a conocer el portal del Ministerio Público. Daniwilmer José Sandoval Caro y Wanger José Caro Ramírez fueron condenados.

Ambos deberán cumplir 15 años y ocho meses de prisión por su coautoría en el tráfico de 38.6 kilos de anfetaminas. Tal alijo fue incautado el 2 de agosto del presente año por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en Vega de Aza; ubicado en el municipio Torbes del estado Táchira. Durante la madrugada de la referida fecha efectivos de la GNB en labores de seguridad dieron orden de alto a una unidad de transporte público.

Condenados dos hombres por coautoría en el tráfico de anfetaminas

Que pasaba por la zona en sentido San Cristóbal-Barinas con la finalidad de ejecutar una inspección de rutina a los pasajeros y sus respectivos equipajes. Al percatarse de la situación, Sandoval Caro y Caro Ramírez tomaron actitud nerviosa.

En la revisión de sus pertenencias se encontraron un total de 13 cajas envueltas en material sintético contentivas supuestamente de te granulado cuyo peso neto fue de 38 kilos con 600 gramos.

En tal sentido, se detectó que el contenido de las cajas era un polvo de color rosa y olor penetrante. Tras las pruebas realizadas, se determinó que se trataba de la droga sintética conocida como tusi (feniletilamina).

Producto del hallazgo, ambos hombres resultaron aprehendidos en flagrancia para ser puestos a disposición del Ministerio Público. El Tribunal 7º de Control en esa entidad andina dictó la referida condena y fijó la reclusión en el Destacamento 215 de la GNB en La Pedrera.

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