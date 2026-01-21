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Por sicariato en La Guaira fueron capturados dos hombres y una mujer. Explicó el Ministerio Público que fueron condenados a 28 años de prisión Héctor José Camargo La Cruz (28) y Deivi José Ibarra García (24).

Por su responsabilidad en el sicariato de Ángelo Del Grande Villacis de 49 años de edad. Por su vinculación con este caso, también fue condenada la sobrina de la víctima Rosangela Palumbi Del Grande (29).

Tal hecho ocurrió el 14 de enero de 2024 en una vivienda del sector La Virgencita en la parroquia Carayaca del municipio Vargas, estado La Guaira. Aproximadamente a las 8:30 de la noche de ese día, la víctima se encontraba en su vivienda.

Sicariato en La Guaira

Cuando fue sorprendido por dos hombres con uniformes policiales a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabras le efectuaron cuatro disparos entre la cabeza y torso. Los vecinos llevaron a la víctima a un centro de salud donde falleció.

Tras varias labores y experticias de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se determinó la responsabilidad de ambos hombres y la sobrina de la víctima con los hechos. Los agresores fueron detenidos el 24 de febrero de 2024.

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En el juicio, la Fiscalía 11ª de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Camargo La Cruz, Ibarra García y Palumbi del Grande por la comisión de sicariato y asociación para delinquir.

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