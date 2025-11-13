Compartir

Fueron condenados tres hombres a esta pena por abusar sexualmente de una joven en Aragua. La información la dio a conocer el Ministerio Público, mediante su página web. Tras la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público los dos sujetos.

A una pena de 11 años y 4 meses de prisión Hibel José Piñate Silva (40), Luis Eduardo Blanquez Laya (30) y Miguel Ángel Ponce Mesia (39), quienes admitieron; antes del inicio del juicio, su responsabilidad por abusar sexualmente de una joven de 25 años de edad.

El hecho trascendió el 1° de mayo de 2021 en el sector Puño de Palma del municipio Barbacoas, estado Aragua. Aproximadamente a las 10 de la noche de ese día, la víctima compartía con unos amigos en el lugar cuando decidió retirarse a su casa.

Trayecto en el que la abordaron los hoy condenados, quienes la amenazaron y obligaron lanzarse al suelo para abusar sexualmente de ella. Posteriormente, le indicaron que no se moviera del sitio hasta que ellos se retiraran.

Condenados tres hombres a esta pena por abusar sexualmente de una joven en Aragua

Cometido el hecho, la joven acudió a interponer la respectiva denuncia en un puesto de la policía regional en la zona. Cuyos funcionarios ubicaron y aprehendieron a los agresores para ponerlos a la orden del Ministerio Público.

Representantes de la Fiscalía 24ª de esa jurisdicción ratificaron la acusación contra los hombres, por incurrir en los delitos de violencia sexual. Violencia física, amenaza, violencia psicológica, privación ilegítima de libertad y agavillamiento.

Tales tipos penales están previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Código Penal. La audiencia se llevó a cabo ante el Tribunal 1º de Juicio en materia de delitos de violencia contra las mujeres de esa entidad federal.

Instancia que condenó a Piñate Silva, Blanquez Laya y Ponce Mesia luego de que admitieran su responsabilidad, por lo que cumplirán la pena en el Centro Penitenciario 26 de Julio. Ubicado en San Juan de Los Morros, estado Guárico.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas