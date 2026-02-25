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Fueron condenados tres hombres a pena máxima por la muerte de un joven en Miranda. La información la dio el Ministerio Público en su sitio web. Los sujetos le propinaron un disparo con un arma de fuego.

Producto de la acusación realizada por el Ministerio Público, fueron condenados a 30 años de prisión Eduardo Gabriel Antillano Romero (34); Gustavo José Castro Betancourt (34) y Alejandro Rodríguez Carmona (31).

Por su responsabilidad en la muerte de Nelson Daniel Gutiérrez Guerra (28). Tal situación ocurrió el 28 de junio del 2019 en el municipio Carrizal del estado Miranda. Ese día, la víctima y otro dos amigos se trasladaban en una camioneta particular hasta la referida localidad para comprar un vehículo que habían visto por redes sociales.

Condenados tres hombres a pena máxima

Una vez en el lugar, fueron sorprendidos por los hoy condenados a bordo de unas motocicletas. Quienes con armas de fuego le propinaron varios disparos al joven para luego despojarlo de 14 mil dólares en efectivo, teléfonos celulares y huir inmediatamente del sitio.

Después de lo ocurrido, la víctima fue trasladada hasta el hospital Victorino Santaella Ruiz de Los Teques donde falleció. Luego de labores de investigación coordinada por el Ministerio Público, se determinó la responsabilidad de los agresores con la muerte de Gutiérrez Guerra.

Por lo que fueron detenidos en las adyacencias de la estación Alí Primera del Metro de Los Teques por funcionarios del CICPC. En el juicio, la fiscalía 1° de la mencionada jurisdicción ratificó la acusación contra Antillano Romero, Castro Betancourt y Rodríguez Carmona.

Homicidio calificado

Por el delito homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles en ejecución de un robo. Una vez evacuados los elementos de prueba por parte de la representación fiscal, el Tribunal 1° de Juicio de Miranda dictó la citada condena contra Rodríguez Carmona, quien cumplirá la pena en el Internado Judicial Hombres Nuevos Penal de Tocuyito, ubicado en Carabobo.

Mientras que Castro Betancourt en el Internado Judicial El Rodeo II de Miranda y Antillano Romero en el Centro Penitenciario “Sargento David Viloria”. Situado en la ciudad de Barquisimeto.

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