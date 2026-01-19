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En virtud de las pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, fue condenado a 30 años de prisión Carlos David Bello Perera (29) por el secuestro de un comerciante en Miranda. Un sujeto de 45 años de edad, hecho ocurrido el 15 de abril del 2017 en la parroquia Mamporal, municipio Eulalia Buroz del estado Miranda.

En horas de la madrugada del citado día, la víctima se encontraba en una reunión familiar en la zona ante mencionada, cuando fueron sorprendidos por Bello Perera y otros hombres. Quienes con armas de fuego sometieron a la víctima y a sus familiares para despojarlos de sus pertenencias.

Seguidamente, los agresores sacaron al comerciante de la residencia y lo montaron en su vehículo particular para posteriormente huir del sitio. Luego del suceso, los secuestradores se comunicaron con los familiares para solicitarles 30 millones de bolívares en efectivo por su liberación.

Secuestro de comerciante en Miranda

Ante esta situación, acudieron inmediatamente a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la localidad para denunciar el hecho.

Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se determinó la responsabilidad del hoy condenado con el secuestro, por lo que fue detenido tres días después del suceso.

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En el juicio, la Fiscalía 28ª de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Bello Perera por los delitos de secuestro, robo agravado de vehículo automotor y asociación para delinquir.

Una vez evaluados los medios y órganos de prueba expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1° de Juicio de Miranda dictó la referida condena contra el hombre, quien se encuentra recluido en el Internado Judicial El Rodeo II, ubicado en Guatire.

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