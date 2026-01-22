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Condenaron a un oficial de la policía por violencia sexual a una adolescente en La Guaira. El uniformado está señalado de cometer el abusó sexual en las instalaciones de la prefectura en el litoral central.

Producto de las contundentes pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 30 años de prisión el funcionario de la policía regional Jean Carlos Bello González (40). Por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años de edad.

Tal situación ocurrió el 25 de diciembre de 2021, en las instalaciones de una prefectura municipal, ubicada en el sector El Cardonal, municipio Vargas del estado La Guaira. En horas de la tarde de ese día, la víctima se encontraba con su novio en una plaza del lugar.

Violencia sexual de una adolescente en La Guaira

Cuando fueron abordados por el policía, quien los trasladó a la sede de la prefectura. Una vez en el lugar, el agresor le pidió a la pareja de la joven que se retirara. Y la dejó a ella retenida por cuanto no poseía su documento de identificación.

Situación que aprovechó para introducirla en una habitación donde la abusó sexualmente. Luego del hecho, la adolescente se dirigió hasta su residencia para contarle a su progenitora lo ocurrido, razón por la cual acudió hasta la sede de la policía regional para denunciarlo.

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Ante tales circunstancias, Bellos González fue detenido el 22 de marzo de 2022 tras una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 1° de Control de esa entidad. Y puesto a disposición del Ministerio Publico.

En el juicio

En el juicio, la Fiscalía 8ª de La Guaira ratificó la acusación contra Bello González por la comisión de violencia sexual agravada. Y se ordenó su reclusión en el centro penitenciario “Cárcel de San Francisco de Yare”, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda.

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