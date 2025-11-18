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Una mujer fue arrollada por un conductor presuntamente ebrio, en la avenida Circunvalación 1, en Maracaibo, estado Zulia.

El hecho ocurrió cerca de las 12:00 del mediodía de este martes 18 de noviembre. Presuntamente, el chofer del carro iba a toda velocidad por la transitada vialidad con sentido Norte-Sur, cuando perdió el control, chocó a la mujer y posteriormente impactó contra una camioneta.

El fuerte impacto alertó a los vendedores que se encontraban en la vía, por lo que de inmediato auxiliaron a la señora. A través de un video difundido en redes sociales se puede observar como el conductor quedó inconsciente dentro del carro, asimismo, a la fémina en la vía y más adelante el otro vehículo afectado.

Al lugar se desplegaron efectivos policiales, quienes realizaron las diligencias pertinentes para auxiliar a los heridos.

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