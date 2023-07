Compartir

Como Ramón Antonio Delgado Vásquez, quedo identificado el hombre que murió y caería con su vehículo al lago de Maracaibo.

Según la autopsia realizada por el equipo forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el conductor de 46 años fallecería de un infarto fulminante, que lo hizo perder el control del vehículo, saliéndose de la vía.

Conductor que cayó por el lago de Maracaibo

María Rodríguez, esposa del conductor, contó que le avisaron del accidente de su ser querido a las 11:30 de la noche cuando le mostraron un video donde se veía el rescate del cuerpo.

“La última vez que lo vi fue a las 06:00 de la mañana cuando salió a trabajar, debe ser que le salió una carrera en la Costa Oriental del Lago y fue para allá. Yo me enteré del accidente en el puente, pero no pensé que fuese él, porque no decían que era un conquistador plateado”, manifestó la viuda.

“A veces le salían carreras aparte de la ruta, porque debía pagar un diario por el vehículo, antes de eso manejaba en la ruta de Fundabarrio”, comentó.

