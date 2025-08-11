Compartir

El conductor la gandola que arrolló a policías en Turmero fue imputado por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales.

Informó el Fiscal Saab que fue imputado por el Ministerio Público y privado de libertad en el estado Aragua el ciudadano Juan Palmarés. Por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual y lesiones graves a título de dolo eventual.

Conductor de gandola que arrolló a policías en Turmero

Dicho sujeto de manera intencional arrolló a dos funcionarios policiales quienes iban a bordo de un vehículo tipo (moto). Ocasionándole la muerte a unas de las victimas e hiriendo gravemente a otra.

El hecho ocurrió a las afueras de la empresa Remavenca en el estado Aragua, el 1º de agosto de 2025. En ese hecho perdió la vida una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), perteneciente a Tránsito.

Se hace un llamado a los conductores a transitar con prudencia, conducir con mucho cuidado en las vías del país. Recuerda que conducir es una responsabilidad.

