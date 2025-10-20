Un conductor de transporte público del estado Lara, será imputado por el Ministerio Público por ocasionar un accidente de tránsito. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.
Explicó el Fiscal que fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público del estado Lara, el ciudadano Octavio Almao. Por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual.
Conductor de transporte público del estado Lara será imputado por el Ministerio Público
Dicho sujeto en la avenida Florencio Jiménez, de manera irresponsable e imprudente conducía su vehículo de transporte público. Ocasionando un accidente de tránsito, dejando a una persona lesionada y una fallecida.
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