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Conductor de una camioneta arrolló a motorizado, se da a la fuga pero deja el parachoques

By Redacción Carabobo
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Conductor de una camioneta arrolló a motorizado
Foto: Noticias de Anzoátegui

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El conductor de una camioneta arrolló a un motorizado, se da a la fuga pero deja el parachoques en el lugar. El hecho ocurrió en el estado Anzoátegui a pocos metros del motel vía El Rincón.

Se pudo conocer que el motorizado quedó con severas lesiones en el lugar tras ser arrollado. El conductor de la camioneta huyó a toda velocidad, sin darse cuenta quedó la placa del vehículo en el lugar de los hechos.

Conductor de una camioneta arrolló a motorizado

Personas llamaron al número de emergencia, y trasladaron al motorizado de 21 años al hospital Luis Razetti de Barcelona donde se encuentra en observación. Este sufrió politraumatismos.

El parachoques como la placa de la camioneta Toyota quedó como evidencia del hecho. Los familiares del joven motorizado exigen justicia.

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