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Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del 23 de octubre en la Avenida Universidad de Maracay, adyacente al Colegio de Médicos del estado Aragua, resultó en la muerte de un hombre aún sin identificar.

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El hecho se produjo cuando el vehículo impactó de forma brusca contra un objeto fijo. Según los reportes preliminares, la víctima salió expulsada del automóvil como consecuencia de la colisión.

Al momento de la llegada de las autoridades, el conductor del vehículo no presentaba signos vitales. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de Protección Civil del municipio Mario Briceño Iragorry acudieron de inmediato al lugar para asegurar la escena.

Accidente de tránsito en Aragua deja un fallecido

Posteriormente, el equipo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses procedió al levantamiento del cuerpo para las diligencias correspondientes.

Se espera que las autoridades ofrezcan mayor detalle sobre la identidad del fallecido y las causas exactas del siniestro tras la culminación de las investigaciones.

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