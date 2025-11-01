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La historia del actor Ashton Kutcher y el asesino en serie conocido como el «Destripador de Hollywood» no pertenece a la ficción, sino a un evento real que marcó profundamente la vida personal del protagonista de series como That ’70s Show. Kutcher se convirtió en un testigo crucial en el juicio contra Michael Gargiulo, condenado por múltiples asesinatos.

La conexión de Kutcher con el caso se remonta a la noche del 21 de febrero de 2001, cuando la joven Ashley Ellerin, de 22 años, quien iba a tener una primera cita con el actor, fue brutalmente asesinada en su casa de Hollywood Hills.

Ashton Kutcher y el Destripador de Hollywood

Durante el juicio de 2019 contra Gargiulo, Ashton Kutcher testificó detalladamente sobre lo ocurrido esa noche:

Llegada Tarde: El actor relató que llegó tarde a la cita con Ellerin. Tocó a la puerta de su apartamento y, al no recibir respuesta, asumió que ella se había molestado por el retraso y se había marchado.

El actor relató que llegó tarde a la cita con Ellerin. Tocó a la puerta de su apartamento y, al no recibir respuesta, asumió que ella se había molestado por el retraso y se había marchado. La Ventana: Antes de irse, Kutcher se asomó por una ventana. Testificó haber visto lo que pensó que eran manchas de vino tinto derramadas sobre la alfombra, así como un aparente desorden. Nada de esto le pareció alarmante en ese momento, por lo que se retiró.

El Descubrimiento: Las «manchas de vino tinto» que Kutcher había visto eran, en realidad, la sangre de Ashley Ellerin, quien había sido atacada con arma blanca por Gargiulo poco antes de la llegada del actor.

El Juicio y la Condena

El testimonio de Kutcher fue fundamental para establecer el cronograma de los crímenes de Michael Gargiulo, un asesino en serie que se mudó al sur de California en la década de 1990 y que atacaba a mujeres en sus hogares.

Testigo No Sospechoso: El actor admitió ante el tribunal que, al enterarse del asesinato, se preocupó de que sus huellas dactilares estuvieran en la puerta de la víctima, temiendo ser considerado sospechoso. El abogado de Gargiulo lo tranquilizó durante el interrogatorio.

El actor admitió ante el tribunal que, al enterarse del asesinato, se preocupó de que sus huellas dactilares estuvieran en la puerta de la víctima, temiendo ser considerado sospechoso. El abogado de Gargiulo lo tranquilizó durante el interrogatorio. Sentencia Final: Tras el juicio, Michael Gargiulo fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado (incluyendo el de Ashley Ellerin) y fue finalmente condenado a muerte en julio de 2021, poniendo fin a un largo y mediático proceso legal.

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