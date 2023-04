Compartir

El actor Jerónimo Gil habló con el periodista Luis Olavarrieta tras su salida de la cárcel y explicó los motivos que lo llevaron a “explotar” a las afueras de una reconocida discoteca en Caracas.

A través de su canal en YouTube, Olavarrieta público la entrevista con Jerónimo Gil revelando algunos episodios de este momento y cómo su estadía en el centro penitenciario El Rodeo II, durante estos 55 días, por el delito de porte ilícito de armas.

Esto dijo Jerónimo Gil tras salir de la cárcel

Recordó que su “explosión” afuera de la discoteca se hizo viral en las redes sociales y corrió como pólvora, lo que indujo a que las autoridades actuaran.

Explicó ante las cámaras que ese momento fue un detonante, ya que estaba pasaba por una ruptura sentimental y tenía problemas de negocio con un socio.

Detalló que hay episodios de ese día que no recuerda con exactitud; porque todo es vago. Aún desconoce el motivo por el cual lo sacaron del local, pero presume que haya tenido un percance dentro de las instalaciones.

Su estadía en El Rodeo II

Con relación a su estadía en El Rodeo II, detalló que impartió clases de dicción y de actuación. Pero, que ese momento de su vida lo marcó mucho; pues se sintió asustado y vulnerable.

Con lágrimas aseguró que no desea volver a ver un arma en su vida. Y relató que no está libre del todo; porque no puede salir del país ni de la Gran Caracas durante un año.

