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La tercera parte de la película Papita, Maní, Tostón fue confirmada para finales de este año. La obra que ya cuenta con dos entregas saldrá con el nombre de Tercera Base. Esta es una de las películas venezolanas más vistas.

Aun tanto la primera parte como la segunda siguen acaparando atención, se espera ahora por esta nueva entrega. Luis Carlos Hueck, director de la película estuvo en Valencia en la celebración del título de los Navegantes del Magallanes.

Además de Hueck estuvo Joanna Nelson productora de la misma, recordemos que esta película está ambientada en lo que es la rivalidad entre magallaneros y caraquistas. Aunque hay espacio para los demás equipos.

Nelson dijo que están en la etapa de preproducción y que ya están adelantando conversaciones con marcas además de otras personas inversionistas. Como se viene el casting para esta nueva entrega.

La tercera parte de la película Papita, Maní, Tostón

La película además sería la primera vez que en el cine venezolano una obra llega a ser trilogía, con esta tercera parte. Hay películas sonadas que solo llegaron a hacerse dos entregas, ya esta se prepara para la tercera.

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Los realizadores confirmaron que Papita, maní, tostón uno y dos ya asciende a los 18.5 millones de visualizaciones, convirtiéndose en un fenómeno cultural. De hecho, es una de las películas favoritas de muchas personas en el país.

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