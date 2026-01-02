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El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó este jueves sobre la excarcelación de 88 ciudadanos, quienes se encontraban privados de libertad por su vinculación con actos de violencia registrados tras la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024.

Esta medida forma parte del proceso de revisión integral de causas instruido por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Según el comunicado oficial, el Estado venezolano ha realizado una evaluación individualizada de cada caso para aplicar medidas cautelares conforme a lo establecido en la ley, bajo una política de justicia con enfoque humanista y orientada a la preservación de la paz ciudadana.

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El texto subraya que, aun frente al contexto de asedio externo contra el país, las instituciones garantizan el respeto a los derechos fundamentales y la atención integral de los procesados.

«Pese al contexto de permanente asedio contra la Nación, el Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano de actuar en defensa de la estabilidad, la justicia social y la soberanía nacional». El pasado 25 de diciembre, el ministerio había publicado la excarcelación de 99 personas detenidas en el mismo marco de violencia poselectoral del 28 de julio.

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