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La caja negra del avión de Satena en el accidente aéreo ocurrido en Colombia esta semana fue encontrada. Así lo dio a conocer la ministra de Transporte de ese país, María Fernanda Rojas, el siniestro ocurrió en la región norte de Santander.

En la caída del avión fallecieron 15 personas el miércoles 28 de enero, la caja contiene los datos de vuelo además de audios de los pilotos en la cabina. Dichas grabaciones serán claves en las investigaciones del accidente.

Dijo Rojas que con los audios y datos de vuelo se avanzará en las averiguaciones de este triste hecho. De esa manera se podrá tener con exactitud las causas del accidente que enlutó a la población colombiana.

Confirmaron hallazgo de caja negra del avión de Satena en Colombia

Las averiguaciones contarán con el apoyo de la Aeronáutica Civil de ese país, como de organismos técnicos. Los peritos se encuentran en la zona donde cayó el avión, la misma sigue resguardada por funcionarios del Ejército de Colombia.

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Además están en trabajo conjunto comisiones de la aviación militar de Colombia como otros organismos entre ellos la Fuerza Aeroespacial. Se pudo conocer que el avión de la empresa Satena tenía 35 años.

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