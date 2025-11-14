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En un ambiente lleno de fe y espiritualidad, la feligresía carabobeña conmemoró los 115 años de coronación canónica de Nuestra Señora del Socorro, patrona de Valencia, en una misa solemne celebrada el Fórum de Valencia, y que contó con el apoyo logístico de la Gobernación del estado Carabobo, en articulación con la Alcaldía de Valencia.

La Eucaristía estuvo presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Jesús González de Zárate, quien señaló que los fieles participan en estas actividades marianas como un acto de amor hacia su patrona, que acompaña a su pueblo como una madre a sus hijos.

“Como cada 13 de noviembre, todo el pueblo proveniente de cada uno de los rincones de nuestro estado se reúne en torno al altar para alabar y bendecir al Señor, y ofrecer nuestro homenaje y devoción a Nuestra Señora del Socorro, a quien la divina providencia ha querido constituir como madre y protectora de nuestra ciudad y nuestra Arquidiócesis. La gran presencia de los fieles es un testimonio visible de la comunión de nuestra Iglesia particular y de su dinamismo apostólico”, expresó.

Asimismo, precisó que este tipo de manifestaciones se muestran cada vez más grandes a lo largo de los años, ya que es un amor que pasa de generación en generación.

“En esta celebración se pone de manifiesto la fe de un pueblo, ya que encuentra en la Virgen del Socorro a esa madre que nos acompaña y ayuda en nuestro caminar y nos guía hacia Dios, y es muy bonito ver a cientos de personas de todas las edades mostrar ese cariño y esa devoción hacia nuestra patrona”, dijo.

Conmemoraron 115 años de coronación canónica de la Virgen del Socorro

Por su parte, Marina Giménez de Bencomo, presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora del Socorro, indicó que esta advocación de la Virgen María es un símbolo de esperanza y consuelo para sus fieles, los cuales muestran su veneración año tras año.

“Con mucho entusiasmo, seguimos mostrando todo el amor hacia nuestra Virgen del Socorro, la cual es un refugio que nos da abrigo a cada uno de nosotros, y que representa una compañía valiosa en nuestros momentos de necesidad, porque nunca nos deja solos y siempre nos acompaña en cada momento de nuestra vida”, comentó.

Estas acciones se encuentran enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer las manifestaciones culturales y religiosas de los carabobeños y carabobeñas.

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