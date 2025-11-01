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Fernanda Maroca, influencer de Brasil fue encontrada muerta en su casa, en municipio Lago Verde, en Maranhão. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento de la generadora de contenido de 30 años de edad.

Maroca cuyo nombre real era Fernanda Oliveira da Silva fue encontrada en su casa, a punto de tener un avanzado estado de descomposición. La familia de la joven no había tenido noticias de ella, hasta que fueron a su casa y la encontraron sin vida.

Las autoridades iniciaron una investigación ya que se encontró con unos cordones atados a su cuello. Es por ello que buscan determinar si la joven se quitó la vida o alguien pudo entrar a la residencia y hacerle daño.

Es por ello que adelantan las averiguaciones del caso, mientras que en las redes lamentaron la noticia. La rubia de ojos claros y una sonrisa sensual tenía una gran cantidad de seguidores en las redes.

Fernanda Maroca encontrada muerta

Fernanda no solo hacia contenido de belleza, o de cómo ganar seguidores, también hacía contenido social. Llegó a ser miembro del Concejo de lago Verde y era una persona muy apreciada.

Como contenido político, para muchos tenía una amplia carrera que construir en la política de su país. Sabía hablar y expresarse ante el público, cómo llegar a la gente que buscaba nuevos valores en la política.

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Hasta ahora no se sabe a dónde irán las investigaciones de este caso, teniendo en cuenta que Maroca vivía sola. La policía se adentrará en lo que era el entorno de la influencer para llegar al fondo de las investigaciones.

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