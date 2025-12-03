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Gran conmoción en Brasil por el joven que entró en la jaula de una leona. El sueño de Gerson Melo Machado terminó mal, el muchacho fue diagnosticado con esquizofrenia y soñaba con ser domador.

El joven de 19 años perdió la vida al colarse por las rejas, aferrarse a una palmera y bajar por ella. Solo que la leona lo atacó y devoró en segundos, Gerson murió brutalmente dentro de la jaula.

La leona que precisamente se llama Leona está en su jaula en el Zoobotánico Joao Pessoa. Esta al ver al joven lo atacó directamente, video que se hizo viral. El muro de seis metros fue escalado por el muchacho.

Joven que entró a la jaula de una leona

Los médicos que habían tratado al joven, dijeron que era algo que estaba anunciado, y denunciaron la desatención. El joven había estado en prisión, algo que comentaron los profesionales que lo habían diagnosticado.

“Era una tragedia anunciada. Gerson tenía que estar en tratamiento psiquiátrico, no entre rejas”, ha dicho una consejera tutelar. El joven soñaba con viajar al África y aprender a domar leones.

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