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Un alumno asesinó a una maestra en Oaxaca, México por una mala calificación, el hecho de violencia ha conmocionado a ese país en las últimas horas. Fabiola Ortiz Medina laboraba como maestra y psicóloga en la escuela Colegio de Bachilleres 6.

Ortiz Medina estaba estacionando su carro en el área del estacionamiento cuando se escucharon varias detonaciones. Uno de los alumnos disparó para huir del lugar, los policías se están apoyando en videos de las cámaras de seguridad.

El pasado 15 de octubre en horas de la tarde, la maestra llegaba al plantel para dar clases, pero fue sorprendida por uno de sus alumnos. El motivo del asesinato por parte del estudiante se debe a un desacuerdo que hubo en una nota.

Al parecer uno de los estudiantes no estaba de acuerdo en la nota que le había colocado la profesora y es por ello que le disparó. En principio se dijo que podía ser por violencia de género pero un fiscal en las investigaciones dijo que se trataba de problemas en la escuela.

Alumno asesinó a una maestra en México

«Nuestra línea principal tiene que ver con un problema al interior de la institución académica… es un tema de calificación», declaró a medios locales el fiscal estatal José Bernardo Rodríguez; en torno a este caso.

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La noticia conmovió a un país, la maestra era muy apreciada por sus colegas y había logrado graduarse con esfuerzo. Una persona muy recta dedicada por completo a la educación.

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