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Una joven murió tras una operación estética en México. Paloma Nicole de tan solo 14 años falleció luego de la cirugía estética: que incluía aumento de senos; además de liposucción y lipotransferencia en glúteos que no deseaba, que le impuso su madre.

La madre le había impuesto la cirugía y la menor murió en el procedimiento estético. El caso se ha hecho viral a nivel internacional sobre las operaciones de aumento de senos. Además de liposucción.

Hasta ahora tanto la madre como el médico que le practicó la cirugía estética están señalados del caso. Mientras que el caso señala que hubo una práctica indebida del servicio médico. El médico pudiera perder su licencia profesional.

Joven murió tras operación estética en México

Consideran el mismo como un delito penal, el padre de la joven destacó que nunca fue consultado para esta operación que le iban a hacer a su hija. El caso ha sido uno de los más sonados y el médico pudiera quedar detenido y ser juzgado en los próximos días.

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El caso vuelve a abrir el debate acerca de las operaciones estéticas de aumento de volumen de senos o glúteos en menores de edad. Las cuales han estado de moda en el mundo, sin embargo esta cirugía no salió como se esperaba.

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