ActualidadInternacionalPortada

¡Conmoción!, Joven murió tras operación estética en México

By Danny Valdiviezo
0
121
Joven murió tras operación estética en México
Paloma Nicole falleció en la operación estética. Foto: Ámbito.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Una joven murió tras una operación estética en México. Paloma Nicole de tan solo 14 años falleció luego de la cirugía estética: que incluía aumento de senos; además de liposucción y lipotransferencia en glúteos que no deseaba, que le impuso su madre.

La madre le había impuesto la cirugía y la menor murió en el procedimiento estético. El caso se ha hecho viral a nivel internacional sobre las operaciones de aumento de senos. Además de liposucción.

Hasta ahora tanto la madre como el médico que le practicó la cirugía estética están señalados del caso. Mientras que el caso señala que hubo una práctica indebida del servicio médico. El médico pudiera perder su licencia profesional.

Joven murió tras operación estética en México

Consideran el mismo como un delito penal, el padre de la joven destacó que nunca fue consultado para esta operación que le iban a hacer a su hija. El caso ha sido uno de los más sonados y el médico pudiera quedar detenido y ser juzgado en los próximos días.

NO DEJES DE LEER AHORA: Septuagenaria murió al ser atacada por una jauría de perros

El caso vuelve a abrir el debate acerca de las operaciones estéticas de aumento de volumen de senos o glúteos en menores de edad. Las cuales han estado de moda en el mundo, sin embargo esta cirugía no salió como se esperaba.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Niño murió tras ahogarse con gomitas dulces

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceÁmbito México
Artículo anterior
Consumo de espinaca para proteger el corazón, hígado y la visión
Artículo siguiente
Alcaldía de Valencia inaugura exposición Valencia Turismo en Fotos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes