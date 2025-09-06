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El sacerdote colombiano, Rafael Ciro se quitó la vida esta semana en Paterson, Nueva Jersey. El hecho conmocionó a la feligresía de esa parte de Estados Unidos. El padre era un hombre dedicado a la comunidad por entero.

Se pudo conocer que el Obisto, Kevin Sweney confirmó la muerte del sacerdote nacido en Colombia. Ciro estaba encargado de la comunidad de San Esteban en Paterson, la medicatura forense recibió el cadáver del cura.

Ciro de 45 años había servido a la Iglesia desde mayo del año 2013, cuando fue ordenado como sacerdote. Era una persona jovial y siempre estaba a disposición del trabajo sacerdotal y a la orden de la comunidad.

Sacerdote colombiano ser quitó la vida y conmociono a la población

Una de las probables causas que llevaron al sacerdote a quitarse la vida, pudo haber sido las batallas de salud mental que libraba a diario. Al parecer muchas personas ya habían conocido el problema que enfrentaba.

«El Padre Rafael luchó con valentía para encontrar el equilibrio y la tranquilidad que le permitirían vivir con el corazón en paz que tanto anhelaba», expresó el obispo Sweeney; durante el velorio del sacerdote neogranadino.

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Destacó el Obispo lo siguiente, «El Padre Rafael luchó en sus batallas con la enfermedad mental con el apoyo y cuidado de amigos, consejeros y hermanos sacerdotes»; dijo en el adiós al cura.

Sweeney indicó que los sacerdotes son seres humanos. «Un sacerdote es un ser humano, y ninguno de nosotros es inmune a la enfermedad». La comunidad expresó mucha tristeza acerca de lo ocurrido con Ciro.

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