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El síndrome de Procusto describe a personas intolerantes a la diferencia que menosprecian o sabotean a quienes destacan —en el trabajo, familia o sociedad— por miedo a ser superados. Basado en la mitología, este comportamiento busca la uniformidad forzosa.

Obligando a otros a adaptarse a limitaciones propias para ocultar inseguridades. El mismo lo asocian muchas veces a envidia, como a no tolerar a otras personas. Cuidado con este síndrome el cual lo vemos muchas veces.

Características Clave del Síndrome de Procusto:

Origen mitológico: Deriva del gigante Procusto, quien cortaba o estiraba a sus huéspedes para que encajaran exactamente en una cama de hierro.

Perfil del afectado: Personas con baja autoestima e inseguridad que perciben el talento ajeno como una amenaza.

Comportamientos comunes:

Boicot y desvalorización: Critican o desacreditan la creatividad y proactividad de compañeros talentosos.

Apropiación de ideas: Se adjudican los méritos de otros para mantener su posición.

Búsqueda de uniformidad: Prefieren equipos mediocres o idénticos a ellos mismos, evitando la excelencia.

Impacto laboral: Genera un clima laboral tenso, estrés, bajo rendimiento y alta rotación de personal, al intentar que nadie sobresalga más que el «jefe» o compañero con este síndrome.

Es una forma de «intolerancia a la diferencia» donde se prefiere la mediocridad antes que aceptar que alguien más pueda ser mejor.

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