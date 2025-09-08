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Los síntomas de un infarto incluyen dolor o molestia en el pecho que se puede sentir como presión o ardor, y que puede extenderse a los brazos, cuello, espalda. Además de mandíbula o abdomen superior.

Otros síntomas pueden incluir dificultad para respirar, sudoración fría, náuseas, mareos y una sensación de ansiedad o fatalidad inminente. Si experimentas estos síntomas, es crucial llamar a los servicios de emergencia de inmediato.

Síntomas de un infarto

Molestia en el pecho: Es el síntoma más frecuente y puede sentirse como presión, opresión, llenura o dolor.

Dolor en otras partes del cuerpo: El malestar puede irradiarse hacia uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula, o el abdomen superior.

Dificultad para respirar: Puedes sentir que te falta el aire o que debes respirar hondo.

Sudoración fría: Puede aparecer un sudor repentino y abundante.

Náuseas y vómitos: Puedes sentir náuseas o llegar a vomitar.

Mareos o aturdimiento: Te puedes sentir mareado, con vértigo o a punto de desmayarte.

Ansiedad o pánico: Puedes experimentar una sensación de fatalidad o como si tuvieras un ataque de pánico.

Molestias en mujeres

Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de presentar síntomas menos típicos, como fatiga extrema, malestar general, o síntomas similares a los de la indigestión.

Si sospechas que tú o alguien más está teniendo un infarto, llama inmediatamente a los servicios de emergencia (como el 911 o el número local).

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No te automediques sin consultar: es mejor no ir al hospital por tu cuenta en tu propio coche, y no intentes tomar medicamentos sin una indicación médica. Excepto si te han recetado nitroglicerina.

Permanece tranquilo: Busca un lugar cómodo para sentarte o acostarte mientras esperas la ayuda.

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