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Los síntomas previos a un ACV, que a menudo aparecen de forma repentina, incluyen entumecimiento o debilidad facial. De brazo o pierna (especialmente en un lado), confusión, dificultad para hablar o entender, problemas de visión.

Problemas para caminar o pérdida de equilibrio, y dolor de cabeza intenso y repentino. La rápida identificación de estos signos es crucial. Es importante la atención rápida.

Síntomas previos a un ACV

Rostro caído: Pídele a la persona que sonría. ¿Un lado de su rostro no se mueve?

Debilidad en los brazos: Pídele que levante ambos brazos. ¿Uno se cae o no puede levantarlo?

Problemas del habla: ¿Tiene dificultad para hablar o su habla suena extraña? ¿No puede repetir una frase simple?

Problemas de visión: ¿Tiene dificultad para ver en uno o ambos ojos?

Dificultad para caminar: ¿Siente mareos, pérdida de equilibrio o coordinación repentina?

Dolor de cabeza severo: Un dolor de cabeza intenso y repentino sin causa conocida.

Qué hacer

Llame al número de emergencias de inmediato: Si usted o alguien más muestra alguno de estos signos, llame al 911 (o al número de emergencia local) al instante.

Tome nota del tiempo: Es importante saber cuándo comenzaron los síntomas.

No espere: Cada minuto cuenta en un accidente cerebrovascular.

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