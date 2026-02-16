Compartir

El origen del Carnaval, tiene un origen milenario, con raíces en fiestas paganas sumerias y egipcias hace más de 5,000 años para celebrar la fertilidad. Evolucionó a través de bacanales griegas y saturnales romanas, celebrando el fin del invierno.

Con el cristianismo, se adaptó como la última celebración permisiva antes de la cuaresma.

Origen del Carnaval:

Raíces Paganas y Agricultura: Inicialmente, eran festividades dedicadas a la fertilidad de la tierra, la agricultura y el cambio de estación (invierno a primavera).

Influencia Romana y Griega: Las Saturnales romanas y las Dionisias griegas incluían bailes, máscaras y excesos, características heredadas por el carnaval moderno.

Etimología: El nombre proviene del latín carne levare o carnelevarium, que significa «quitar la carne» o «abandonar la carne», haciendo referencia al periodo de ayuno cristiano posterior.

El «Carrus Navalis»: Algunos historiadores señalan que la palabra deriva de los carrus navalis (carros navales) usados en procesiones romanas, lo que dio origen a las carrozas actuales.

Adaptación Cristiana: La Iglesia católica adoptó la tradición, situándola justo antes del Miércoles de Ceniza (inicio de la Cuaresma), permitiendo un último periodo de desenfreno y alegría.

Función Social: Durante la Edad Media, los disfraces y máscaras servían para ocultar la identidad, permitiendo a la población romper barreras sociales y criticar a la autoridad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas