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El Día de los Inocentes tiene un origen trágico en la tradición católica, conmemorando la matanza de niños menores de dos años ordenada por el rey Herodes. En su intento de asesinar a Jesús, según el Evangelio de Mateo.

Con el tiempo, esta fecha solemne se mezcló con tradiciones paganas y carnavalescas medievales, como la «Fiesta de los Locos». Transformándose en un día para bromas y engaños («inocentadas») en España e Hispanoamérica.

Día de los Inocentes, origen religioso y trágico

Evento bíblico: Recuerda la orden del rey Herodes de asesinar a todos los niños pequeños en Belén para eliminar al «Rey de los Judíos» recién nacido, Jesús.

Primeros mártires: La Iglesia Católica los venera como los primeros mártires cristianos, estableciendo el 28 de diciembre para recordar este evento.

Transformación en día de bromas

Mezcla cultural: La solemnidad religiosa se fusionó con festividades paganas de la Edad Media donde se invertían roles y se permitían burlas, como la Fiesta de los Locos.

Origen francés (posible): Algunos sugieren que la costumbre se popularizó en Francia, donde se relaciona con el cambio del Año Nuevo del 1 de abril al 1 de enero, creando bromas para quienes olvidaban la fecha original.

Evolución a bromas: Esta combinación hizo que la fecha, originalmente sombría, se convirtiera en una jornada para realizar «inocentadas» (bromas, engaños) y noticias falsas, especialmente en países hispanohablantes.

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