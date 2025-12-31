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El rito de Fin de Año de la Llave y las Lentejas. En el día de fin de año son muy conocidos muchos los ritos para atraer abundancia y prosperidad.

Entre estos ritos se encuentra el de salir corriendo a la calle justo antes de las doce de la media noche del fin de año cargando maletas para atraer los viajes en el año que comienza.

Otro ritual es el de comer doce uvas al son de las campanadas de media noche para atraer prosperidad.

El uso de prenda de vestir interior de color amarillo y comer lentejas cocidas a la media noche de fin de año traerá según las creencias abundancia.

El rito de Fin de Año de la Llave y las Lentejas

Pero existe un ritual poco conocido y es el de la llave dentro de la lenteja y te explicamos la razón de este ritual primero la prosperidad y abundancia de las lentejas ya que las mismas al cocinarlas se incrementan y la llave porque abre las puertas de la buena suerte, la salud y felicidad.

Para realizar este ritual cuando estemos cerca de la media noche del fin de año, colocamos lentejas crudas en un vaso de vidrio o de cristal (no puede ser de plástico ni de melamina) colocamos el vaso en un lugar de la casa donde quede a la vista.

Cuando sea cerca de las doce de la noche colocamos la llave (una llave que no utilices) y la dejamos allí toda la noche y al día siguiente sacamos la llave de las lentejas y la llevamos como amuleto para el año que comienza.

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