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El objetivo es liberarte de la ansiedad, salir adelante, romper las cadenas del miedo y dar pasos seguros en la vida. Para ello practica técnicas de relajación como la respiración profunda y la meditación, mantén un estilo de vida saludable con ejercicio diario.

Una buena alimentación y sueño adecuado, y busca apoyo social con amigos y familiares. Además, enfrenta gradualmente tus miedos. Cuestiona pensamientos negativos, y realiza actividades placenteras que te distraigan y te hagan sentir bien.

Haz ejercicio regularmente: la actividad física diaria ayuda a reducir el estrés y libera endorfinas, mejorando el ánimo y los niveles de ansiedad.

Duerme lo suficiente: asegura un descanso adecuado para mantener un estado de ánimo equilibrado.

Liberarte de la ansiedad

Come de forma saludable: una alimentación balanceada contribuye a tu bienestar emocional y puede reducir los síntomas de ansiedad.

Evita el alcohol, esto pueden empeorar los síntomas de ansiedad y son un riesgo para tu salud.

Busca apoyo social: Habla con familiares y amigos cuando te sientas nervioso o asustado para sentirte acompañado.

Controla tu respiración: practica respiraciones profundas para calmar la ansiedad en momentos de tensión.

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Identifica 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas escuchar, 2 que puedas oler y 1 que puedas saborear para anclarte al presente.

Cuestiona tus pensamientos negativos: desafía los pensamientos catastróficos preguntándote qué evidencia tienes de que ocurrirán para contrastarlos con la realidad.

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