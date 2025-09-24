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Conoce estos trucos para que tu baño huela bien

By Redacción Noticias24Carabobo
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Trucos para que tu baño huela bien

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Para que tu baño huela bien, puedes crear mezclas caseras usando ingredientes como bicarbonato de sodio para absorber olores, vinagre y agua para desinfectar. O aceites esenciales diluidos en agua.

También puedes usar ramilletes de eucalipto en la ducha para liberar aceites esenciales con el vapor o colocar rodajas de limón en un rincón para un toque cítrico. De esa manera tu baño tendrá un buen aroma.

Trucos para que tu baño huela bien

Para desagües: Mezcla bicarbonato de sodio y vinagre. Vierte el bicarbonato primero y luego agrega el vinagre para neutralizar olores y desatascar las tuberías.

Desinfectante casero: Combina agua, alcohol o agua oxigenada, jabón de platos y unas gotas de aceite esencial (como el de árbol de té) en un atomizador. Úsalo para limpiar superficies del baño.

Limpiador de superficies: En un atomizador, mezcla vinagre y detergente en partes iguales.

Difusor de aromas: En un frasco, mezcla partes iguales de aceite de bebé o alcohol con tu aceite esencial preferido. Agrega palitos de bambú o brocheta para que absorban el aroma y lo liberen en el aire.

Aroma con vinagre y aceites: Una alternativa al difusor es mezclar agua, vodka o alcohol y unas gotas de aceite esencial en un atomizador.

Otras técnicas naturales

Eucalipto en la ducha: Coloca un ramillete de eucalipto en la ducha. El vapor liberará sus aceites esenciales, proporcionando un aroma refrescante y relajante, según un video de Instagram.

Bicarbonato para la papelera: Coloca un poco de bicarbonato de sodio debajo de la bolsa de la papelera para neutralizar los malos olores.

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Limón para el ambiente: Coloca unas rodajas de limón en una esquina del baño para aportar un olor cítrico y fresco.

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