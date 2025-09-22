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Para eliminar los ronquidos, duerme de lado, levanta la cabecera de tu cama, mantén un peso saludable, evita el alcohol y los sedantes antes de dormir. Deja de fumar, trata la congestión nasal con tiras o dilatadores, mantén un ambiente húmedo y considera realizar ejercicios para la garganta.

Duerme de lado: Acostarte boca arriba puede hacer que la lengua caiga hacia atrás, estrechando las vías respiratorias y provocando ronquidos.

Eleva la cabecera de la cama: Colocar unas almohadas adicionales o usar una elevación de 10 a 15 cm puede ayudar a mantener las vías respiratorias abiertas.

Mantén un peso saludable: El exceso de tejido en la garganta, común en personas con sobrepeso, puede contribuir a los ronquidos.

Eliminar los ronquidos

Evita el alcohol y sedantes: Beber alcohol o tomar sedantes antes de acostarte relaja los músculos de la garganta, lo que puede provocar ronquidos.

Deja de fumar: Fumar irrita las vías respiratorias y aumenta la propensión a roncar.

Usa tiras nasales o dilatadores: Estos dispositivos adhesivos ayudan a ampliar las fosas nasales y mejorar el flujo de aire.

Trata alergias y congestión: Si tienes alergias o un tabique desviado, consulta a un médico para controlar tu condición y aliviar la obstrucción nasal.

Aumenta la humedad: Beber suficientes líquidos y usar un humidificador puede mantener las vías respiratorias hidratadas y húmedas.

Otros consejos

Mantén una buena higiene del sueño: Asegúrate de dormir lo suficiente para evitar la fatiga, que puede empeorar los ronquidos.

Realiza ejercicios para la garganta: Fortalecer los músculos de la garganta con ejercicios específicos puede ser efectivo para reducir los ronquidos.

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