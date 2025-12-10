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Acariciar al gato es una tarea que a todos nos gusta, ver que el animal te da confianza y te permite tocarlo. Están algunos que no les gusta mucho que los toquen o los mimen, por el contrario evitan el contacto físico.

Pero debes saber cuáles son las zonas en el cuerpo de este animal que son “acariciables”, el gato ha ganado notoriedad en los últimos años. De hecho los “michis” son los más consentidos a pesar de la presencia de los perros.

El cuerpo del gato es un imán para los amantes de los animales, enseguida buscan acariciarlo. Estos no les gustan mucho, si no eres de su agrado, debes ganarte su confianza y veras como este si te acepta.

O alimentarlo, como decirle palabras, a pesar que él no es uno de los animales que no presta mucha atención cuando se le habla. Pero hay que conocerlos a fondo de esa manera podrás ver cómo te acepta en su círculo de admiradores.

Donde puedes acariciar al gato

La cabeza y parte de su cuello y pecho, este si le tienes confianza puede quedarse tranquilo cuando lo acaricias. De lo contrario, se podrá alejar, nunca debes forzarlo a dejarse acariciar, recuerda que no es tan dócil como puede ser el perro.

El pecho y hasta la mitad de su espalda y sus laterales por encima de las patas delanteras será aceptable para él. Pero ya del resto de su cuerpo debes saber que no les gusta, pueda que el punto que hay sobre el final de su espalda, algunos les gusta ser acariciados.

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Recuerda que el gato es un animal cambiante, le gusta que lo consientan y si tiene confianza con el dueño puede ser más sociable. Sin duda que son animales muy traviesos y que llama siempre la atención.

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