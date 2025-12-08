Los alimentos que cuidan tu corazón son varios, en el grupo entran frutas y verduras (hojas verdes, bayas, aguacate), granos integrales (avena, arroz integral). Proteínas magras (pescado graso como salmón, pollo sin piel, legumbres).
Grasas saludables (aceite de oliva, frutos secos, semillas), y lácteos bajos en grasa; limita sal, azúcares, grasas saturadas y trans, y considera chocolate negro y té verde. Pescado graso: Salmón, trucha, sardinas y atún (ricos en omega-3).
Alimentos que cuidan tu corazón: Frutas y verduras:
Hojas verdes: Espinacas, kale, brócoli.
Frutos rojos: Fresas, arándanos (antioxidantes).
Otros: Manzanas, aguacate (grasas saludables), cítricos.
Granos integrales: Avena, arroz integral, pan integral.
Legumbres: Lentejas, garbanzos, frijoles (aportan fibra y ayudan al colesterol).
Frutos secos y semillas: Nueces, almendras, chía, linaza (grasas saludables y omega-3).
Grasas saludables:
Aceite de oliva extra virgen, aguacate.
Proteínas magras: Pollo/pavo sin piel, carnes magras, huevos.
Lácteos bajos en grasa: Leche, yogur, queso descremados.
Otros: Chocolate negro (70% cacao o más), té verde.
¿Qué limitar?
Sal, azúcares añadidos, grasas saturadas y grasas trans.
Aceites de palma o coco.
Consejos adicionales:
El consumo regular de pescado (unas 2 veces por semana) es beneficioso.
La remolacha (betabel) es buena por sus nitratos para la presión arterial.
Reemplaza grasas no saludables por fuentes de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas