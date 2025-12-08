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Los alimentos que cuidan tu corazón son varios, en el grupo entran frutas y verduras (hojas verdes, bayas, aguacate), granos integrales (avena, arroz integral). Proteínas magras (pescado graso como salmón, pollo sin piel, legumbres).

Grasas saludables (aceite de oliva, frutos secos, semillas), y lácteos bajos en grasa; limita sal, azúcares, grasas saturadas y trans, y considera chocolate negro y té verde. Pescado graso: Salmón, trucha, sardinas y atún (ricos en omega-3).

Alimentos que cuidan tu corazón: Frutas y verduras:

Hojas verdes: Espinacas, kale, brócoli.

Frutos rojos: Fresas, arándanos (antioxidantes).

Otros: Manzanas, aguacate (grasas saludables), cítricos.

Granos integrales: Avena, arroz integral, pan integral.

Legumbres: Lentejas, garbanzos, frijoles (aportan fibra y ayudan al colesterol).

Frutos secos y semillas: Nueces, almendras, chía, linaza (grasas saludables y omega-3).

Grasas saludables:

Aceite de oliva extra virgen, aguacate.

Proteínas magras: Pollo/pavo sin piel, carnes magras, huevos.

Lácteos bajos en grasa: Leche, yogur, queso descremados.

Otros: Chocolate negro (70% cacao o más), té verde.

¿Qué limitar?

Sal, azúcares añadidos, grasas saturadas y grasas trans.

Aceites de palma o coco.

Consejos adicionales:

El consumo regular de pescado (unas 2 veces por semana) es beneficioso.

La remolacha (betabel) es buena por sus nitratos para la presión arterial.

Reemplaza grasas no saludables por fuentes de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas.

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