Un nuevo estudio plantea la relación entre la dieta y la salud de la piel. La dermatóloga de Aiken, Carolina del Sur, Lauren Ploch, destacó la importancia de la alimentación en la salud de la piel. Los nutrientes en los alimentos, como la proteína y antioxidantes, desempeñan un papel fundamental en la salud cutánea.

Aunque ciertos problemas de piel pueden relacionarse con deficiencias nutricionales, son poco comunes en EE. UU. Ploch explicó que una dieta rica en frutas, verduras y alimentos ricos en fibra puede ayudar a mantener la piel saludable. Además, se ha demostrado que los antioxidantes en alimentos como el tomate y las frutas protegen la piel de daños solares.

Otros expertos sugieren que reducir el consumo de alimentos azucarados y almidonados puede ayudar a mitigar el acné. También se ha vinculado el consumo de lácteos y proteína de suero con un acné más severo.

Si bien algunas dietas en específico, como la dieta mediterránea, se han asociado con mejoras en la psoriasis, no existe una fórmula única para tratar problemas de piel a través de la alimentación. Ploch recomienda obtener nutrientes de los alimentos en lugar de suplementos, puesto que estos pueden no estar bien regulados y causar efectos no deseados.

Agregó que es fundamental mantener una dieta equilibrada y variada para asegurar que se obtengan todos los nutrientes necesarios.

Alimentos que favorecen y deterioran la salud de la piel