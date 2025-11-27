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Los alimentos para la memoria incluyen frutos rojos por sus antioxidantes, pescados grasos (salmón, caballa) y semillas (chía, lino) por su contenido de omega-3. Verduras de hoja verde (espinacas, kale) por su vitamina K y folato, y frutos secos (nueces) que aportan vitamina E.

El aguacate, el huevo, el chocolate amargo y el café también pueden ser beneficiosos debido a sus grasas monoinsaturadas, colina y polifenoles.

Los alimentos para la memoria

Aguacates: Contienen grasas monoinsaturadas que mejoran la circulación y el funcionamiento del cerebro. Verduras de hoja verde: Espinacas, kale y acelga son ricas en vitamina K, folato y otros antioxidantes que apoyan la función cognitiva.

Cítricos: La naranja, en particular, contiene vitamina C y esperidina, que mejoran la memoria y la concentración. Otros: Las sandías son ricas en licopeno, otro antioxidante beneficioso.

Pescados grasos: Salmón, caballa y sardinas son excelentes fuentes de ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cerebral.

Huevos: Son una buena fuente de colina, un nutriente clave para la producción del neurotransmisor acetilcolina, importante para la memoria.

Frutos secos y semillas

Nueces y otros frutos secos: Las nueces, almendras y pistachos aportan omega-3, vitamina E y antioxidantes que ayudan a proteger el cerebro. Semillas: Las semillas de chía, lino y calabaza son ricas en omega-3 y otros nutrientes importantes para las funciones cerebrales.

Otros alimentos

Chocolate amargo: Es una fuente de antioxidantes y puede ayudar a mejorar la función cerebral.

Café: La cafeína puede mejorar la concentración y las funciones cognitivas, mientras que sus polifenoles son antioxidantes.

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