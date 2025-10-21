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La remolacha, también conocida como betabel, es una de las hortalizas más vibrantes y nutritivas que podemos encontrar en la cocina. Su intenso color púrpura y su sabor dulce con un toque terroso la convierten en un ingrediente irresistible, la remolacha resalta tanto por su apariencia como por sus beneficios para la salud del corazón.

También contribuye a mejorar el sueño, pues es rica en triptófano, un aminoácido que ayuda a producir serotonina, un neurotransmisor que relaja la mente, regula el sueño y alivia el estrés.

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Por otra parte, mejora el rendimiento físico, al estar presente el nitrato que mejora la oxigenación muscular, que aumenta la resistencia durante el entrenamiento y facilita la recuperación después del ejercicio físico.

Por si fuera poco, debido a su alto contenido de betacaroteno, flavonoides y betalaína, ayuda a disminuir la inflamación y contribuye a tratar afecciones como colitis ulcerosa y el lupus.

Igualmente, favorece la relajación de los vasos sanguíneos, al mejorar la circulación sanguínea; y también previene la anemia, por el hierro que contiene, que actúa en la producción de la hemoglobina y logra transportar oxígeno a todo el cuerpo.

Remolacha para la salud del corazón

Se conoce que la remolacha puede consumirse cruda, rallada, hervida o en modo de conserva, pero para obtener todo el aspecto positivo y beneficios para la salud del corazón, el jugo de remolacha es la mejor opción.

Luego de pelarlas adecuadamente, la cortamos en trocitos pequeños para que sea más fácil licuarlas. Se recomienda utilizar una batidora con un poco de agua y no una licuadora.

Se bate todo y se filtra la pulpa; por último, se agrega un toque de jugo de limón para aportar sabor y vitamina C en conjunto y está lista para tomar.

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