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El agua de mar es rica en minerales y oligoelementos esenciales, lo que aporta beneficios como la nutrición de las células, el alivio de síntomas respiratorios. La cicatrización de heridas y la mejora de la circulación sanguínea y la salud ósea y cutánea.

Se utiliza en tratamientos de talasoterapia y se puede aprovechar para la cocina y la higiene bucal. Esta es una de las mejores terapias para la salud, cuando te sumerjas en ella aprovecharas sus beneficios.

Fuente de minerales y oligoelementos: El agua de mar contiene más de 89 elementos esenciales que nutren el organismo. Y son fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo.

Beneficios del agua de mar para la salud

Reconstitución celular: El agua de mar ayuda a nutrir las células, lo que beneficia la regeneración de tejidos y la salud en general.

Mejora la circulación: La temperatura fría del agua de mar puede mejorar la circulación sanguínea. Fortalecer el sistema circulatorio y tener un efecto positivo en personas con presión arterial baja.

Salud ósea y muscular: Aporta minerales que fortalecen los huesos y articulaciones, y puede ser útil para aliviar dolores musculares, tendinitis o bursitis.

Beneficios para la salud respiratoria. Descongestionante natural: Disuelve las mucosidades, hidrata las mucosas y alivia los síntomas de la rinitis, sinusitis y otras afecciones respiratorias.

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Limpieza de las vías respiratorias: Se puede usar como suero fisiológico para limpiar los conductos nasales.

Para la piel y la higiene

Exfoliante y desinflamatorio: Las propiedades del agua de mar actúan como exfoliantes naturales y antiinflamatorias, siendo útil para afecciones cutáneas.

Higiene bucal: Sirve como colutorio y desinfectante para combatir infecciones de boca, mal aliento y mantener la salud bucodental.

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