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El chocolate amargo suele ser una popular golosina para chicos y grandes, sin embargo, cuando una persona padece de presión arterial alta, seguro surgirá la pregunta si comer este alimento es saludable o qué efectos podría tener para la salud si la hipertensión está de por medio.

De acuerdo con investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este alimento tiene potencial para combatir la hipertensión arterial, una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas, pues el cacao oscuro emerge como un aliado posible, siempre que se consuma con moderación y dentro de una dieta equilibrada.

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Según los especialistas de UNAM, el chocolate de tipo oscuro o amargo, con un alto porcentaje de cacao (al menos 70 por ciento) con baja cantidad en azúcares y leche, posee compuestos antioxidantes que pueden ayudar a reducir la presión arterial.

Los investigadores señalan que este tipo de chocolate contribuye a disminuir la absorción de colesterol, ayuda a regular lípidos como triglicéridos, y puede prevenir la formación de placas grasas en las arterias.

Chocolate amargo presión arterial

Estudios citados por los expertos muestran que el consumo diario desde 13.5 gramos hasta 200 gramos de chocolate negro han reportado ligeras disminuciones en la presión arterial en plazos relativamente cortos.

Asimismo, los especialistas advierten que, aunque este alimento tiene un potencial favorable, no debe reemplazar tratamientos médicos ni hábitos saludables.

Su consumo debe considerarse como un complemento dentro de una alimentación balanceada, ejercicio y control médico.

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