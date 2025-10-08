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Dormir bien no solo ayuda a recuperar energía, también puede ser una oportunidad para activar el metabolismo y favorecer la quema de calorías de forma natural, no solo el descanso puede ser un factor clave, hay una bebida capaz de generar los mismos beneficios, el té de jengibre con limón.

Algunas bebidas, preparadas con ingredientes que estimulan la digestión y la quema de grasa, pueden convertirse en grandes aliadas para quienes buscan cuidar su figura, incluso mientras descansan.

Estas opciones naturales son fáciles de preparar, económicas y, sobre todo, seguras para incluir en la rutina nocturna.

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A diferencia de los productos procesados o suplementos para bajar de peso, estas infusiones y batidos aprovechan las propiedades de ingredientes comunes como el jengibre, el limón o la canela, que mejoran la circulación y promueven una digestión más eficiente.

El té de jengibre con limón es conocida por sus beneficios como poder para acelerar el metabolismo y eliminar toxinas. El jengibre estimula la termogénesis (producción de calor corporal), lo que ayuda a quemar grasa, mientras que el limón aporta vitamina C y contribuye a depurar el organismo.

Beneficios del té de jengibre con limón

Para preparar el té de jengibre con limón y obtener los beneficios que ofrece, solo se necesita hervir una taza de agua con un trozo pequeño de raíz de jengibre, dejar reposar unos minutos y añadir el jugo de medio limón.

Por otro lado, la canela es un potente regulador del azúcar en sangre, lo que ayuda a evitar antojos nocturnos y almacenar menos grasa.

Si la mezclas con una cucharadita de miel natural, obtendrás una bebida con un toque dulce que también calma el cuerpo antes de dormir. Bebe una taza tibia para mantener activo el metabolismo durante la noche.

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