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Un estudio realizado por investigadores japoneses reveló que saltarse el desayuno está estrechamente relacionado con deficiencias nutricionales y diferentes efectos negativos para la salud.

La investigación, desarrollada por el Instituto Nacional de Nutrición y la Universidad Seitoku, analizó los hábitos alimenticios de más de 500 estudiantes de secundaria y encontró que aquellas que no desayunaban regularmente presentaban niveles más bajos de vitaminas y minerales esenciales como la A, B1, B2, C, calcio, hierro y zinc.

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Otros estudios también indicaron que no desayunar regularmente se asocia con una mayor probabilidad de padecer obesidad, hipertensión, niveles elevados de azúcar y colesterol en sangre, así como resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares.

Los científicos señalaron que las adolescentes que desayunaban a diario no solo obtenían una mejor ingesta de nutrientes, sino que además tenían patrones alimenticios más equilibrados, que incluyen un mayor consumo de frutas, verduras y productos lácteos, en comparación con quienes omitían la primera comida del día.

Efectos negativos de saltarse el desayuno

De acuerdo con los autores, «el desayuno parece ser un indicador clave de una dieta saludable y equilibrada durante la adolescencia», una etapa crucial para el desarrollo físico y mental.

Asimismo, el estudio destacó que las jóvenes que no desayunan tienden a compensar con comidas más ricas en carbohidratos y bebidas azucaradas a lo largo del día, lo que puede generar desequilibrios nutricionales a largo plazo.

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