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Los finalistas al Guante de Oro 2025 en las Ligas Americana y Nacional del beisbol de Grandes Ligas fueron anunciados este 15 de octubre. Son ocho criollos en esta ocasión los que figuran entre los finalistas, para superar así los seis que lucharon por el trofeo hace un año.

Destaca la presencia de Andrés Giménez y Wilyer Abreu, que buscan repetir triunfos en la segunda base y el jardín derecho del nuevo circuito. El patrullero zuliano tendrá como contrincantes a Cam Smith y al cubano Adolis García, mientras que el barquisimetano comparte terna con su compatriota Luis Rengifo y Marcus Semien.

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Aparecen también Carlos Narváez; que busca emular a su compañero de equipo Abreu como novatos ganadores del premio, y Luis Torrens en la receptoría de ambos circuitos, el ya mencionado Rengifo, mientras que Maikel García recibe su primera nominación en la tercera base de la Americana.

Como utilitys, apartado que se entrega en ambas Ligas desde 2022, figuran Javier Sanoja y Miguel Rojas en la L.N, además de que «Miggy Ro» ya había recibido una nominación en 2022 como campocorto de la L.N.

Guante de Oro 2025

No obstante, de hacerse con la manopla, Andrés Giménez se uniría a Bobby Richardson (1961-64), Bobby Grich (1973-76), Frank White (1977-82), Roberto Alomar (1991-95), como los únicos camareros en el nuevo circuito con al menos cuatro Guantes de Oro consecutivos.

Carlos Narváez tendrá como contrincantes a Dillon Dingler y al mexicano Alejandro Kirk, en tanto que Torrens se medirá con Carson Kelly y el actual ganador como catcher en la L.N, Patrick Bailey.

Acompañan al «Barrendero» en la antesala José Ramírez y Ernie Clement, en tanto que Jared Triolo es el cofinalista de Rojas y Sanoja.

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