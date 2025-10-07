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Los síntomas de demencia en los gatos ancianos, es conocida como disfunción cognitiva felina o CDS). Estos incluyen desorientación, cambios en los patrones de sueño, confusión sobre la ubicación de la caja de arena, maullidos excesivos e irritabilidad.

Además de ansiedad y pérdida de interés en el juego o el aseo. Otros signos pueden ser la pérdida de apetito, dejar de reconocer a sus dueños y realizar comportamientos repetitivos. Si observas estos cambios, es crucial consultar a un veterinario para un diagnóstico temprano.

Síntomas comunes de demencia en los gatos

Desorientación: El gato parece perdido, se confunde en su propio hogar o no reconoce objetos y lugares familiares.

Alteraciones del sueño: Cambios en los ciclos de sueño-vigilia, como dormir más durante el día o estar más activo y despierto durante la noche.

Problemas con la caja de arena: Olvidar dónde está o tener accidentes en lugares inapropiados.

Aumento de la vocalización: Maullar o aullar con más frecuencia de lo normal, a veces sin motivo aparente.

Cambios en el apetito: Disminución del interés por la comida, lo que puede llevar a la pérdida de peso.

Más datos

Pérdida de interés en actividades: Dejar de jugar, o mostrar menos interés en interactuar con humanos u otras mascotas.

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Cambios de comportamiento: Puede mostrarse más irritable, ansioso, agresivo o volverse más retraído. Incluso triste en algunos felinos.

Importante: No es una enfermedad curable: La demencia felina es una enfermedad progresiva y no tiene cura.

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