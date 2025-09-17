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Es un peligro instalar Magis TV y Flujo TV, las mismas son plataformas donde puedes ver series, películas de manera gratuita pero esto representa un riesgo. Esto te expone a la perdida de datos hasta posibles problemas legales.

Para la instalación la aplicación solicita permisos excesivos, entre ellos la cámara como tu ubicación, lista de contactos como también otros permisos en tu teléfono. Ya dentro de tu celular tiene acceso a tus datos personales.

Sin justificación técnica mientras estas disfrutando de una película o una serie ellos tienen acceso a tus datos. Incluso a tus datos bancarios, como otro archivos personales que puedas tener en teléfono.

Muchas personas han instalado la misma solo por tener acceso a películas como series de moda. Sin saber todo lo que hay dentro de la misma, en todo el continente la misma está siendo prohibida.

Es un peligro instalar Magis TV y Flujo TV, prohibidas en Venezuela

Ayer mediante un comunicado, Conatel recordó los peligros de instalar esta aplicación la cual está prohibida en el país. Desde marzo de este año la misma quedó completamente prohibida en el país.

«En esfuerzo coordinado con los proveedores de servicios de internet y demás tributos de telecomunicaciones, hacemos un llamado de alerta ante la descarga de aplicacione;s como Magis TV y Flujo TV, que permiten el acceso a contenido en la red de internet, ya que existe una alta posibilidad de descargar programas maliciosos», explica Conatel.

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Magis Tv no es una empresa registrada en Venezuela, no tiene un registro del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) ni está habilitada para operar por Conatel.

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