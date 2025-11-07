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Hay cábalas en el béisbol porque los rituales y supersticiones se han arraigado en el deporte como una forma de intentar controlar la suerte. Romper malas rachas o dar un sentido de orden en una actividad que depende tanto de la habilidad como del azar.

Los jugadores repiten rituales, usan talismanes o siguen rutinas específicas para buscar buena fortuna o evitar la mala suerte, lo que los convierte en parte del estilo de vida de muchos peloteros.

Ejemplos de cábalas en el béisbol:

Rituales de los lanzadores: Algunos lanzadores evitan pisar la línea de cal al entrar o salir del terreno, o cambian de zapatos cada vez que permiten una carrera.

Rutinas de bateo y fildeo: Los jugadores pueden usar las mismas medias cuando conectan un hit y usarlas todo el año, o evitar que alguien toque su guante.

Hábitos del día a día: Algunos siguen rutinas como comer el mismo tipo de sándwich durante toda la temporada o estacionarse siempre en el mismo lugar.

Cábalas de equipo: A nivel de equipo, pueden existir supersticiones como no hablarle a un lanzador que está lanzando un juego sin hits.

Muchos tipos

Hay jugadores que ofrecen ofrendas como flores, velas, entre otros, todo con el fin de preservar la buena suerte como la victoria. Muchos de los peloteros guardan con celo, alguna pelota, o figura del beisbol, para que los ayude a batear sobre promedio de .300.

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