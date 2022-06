Compartir

Recientemente, la tortuga gigante Jonathan se convirtió en el animal terrestre vivo más viejo del mundo al cumplir 190 años, lo cual dejó al aire la siguiente pregunta: ¿por qué estos animales viven tanto?.

Los rasgos químicos o físicos -como armaduras o caparazones- y la capacidad para desactivar la senescencia -proceso gradual de deterioro celular y de las funciones corporales-; podrían estar detrás de esta longevidad en muchas especies de tortugas, incluidos galápagos, concluyen sendos artículos publicados en Science.

Uno de estos estudios está liderado por la Universidad del Sur de Dinamarca y se centra en el proceso de senescencia.

En contra de las teorías generalizadas sobre envejecimiento, el equipo demuestra que muchas especies de tortugas y galápagos encontraron una forma de ralentizar o incluso desactivar completamente la senescencia; en otras palabras, evitar el riesgo creciente de muerte por deterioro gradual con la edad.

Las conclusiones del trabajo, realizado en tortugas de zoológicos y acuarios, ponen de manifiesto que la senescencia no resulta inevitable para todos los organismos; asegura la bióloga Rita da Silva en una nota de la universidad.

Conoce el por qué las tortugas viven tanto

El estudio constata que el patrón de envejecimiento en estos animales no se asemeja al de los humanos u otros animales. La mayoría de ellas envejecen más lentamente y, en algunos casos, poseen una senescencia insignificante.

De las 52 especies analizadas, el 75% mostró una senescencia extremadamente lenta; mientras que en el 80% actuaba más lenta que en los humanos.

Según el estudio, algunas de estas especies pueden reducir su tasa de senescencia en respuesta a las mejores condiciones de vida en zoológicos y acuarios; en comparación con la naturaleza, explica Dalia Conde, también firmante.

Algunas teorías evolutivas predicen que la senescencia aparece después de la madurez sexual como una compensación entre la energía que un individuo invierte en reparar los daños en sus células y tejidos; la cual destina en la reproducción, para que sus genes se transmitan a las siguientes generaciones.

Esta compensación implica, entre otras cosas, que tras alcanzar la madurez sexual los individuos dejan de crecer y comienzan a experimentar la senescencia; un deterioro gradual de las funciones corporales con la edad.

Las teorías predicen que estas compensaciones resultan inevitables. En consecuencia, la senescencia también lo es, lo que se confirmó en varias especies, sobre todo en mamíferos y aves.

Sin embargo, se cree que los organismos que siguen creciendo después de la madurez sexual, como las tortugas, tienen el potencial de seguir invirtiendo en la reparación de los daños celulares. En otras palabras, se consideran candidatos ideales para reducir e incluso evitar los efectos nocivos de la senescencia.

No obstante, que algunos de ellos muestren una senescencia insignificante no quiere decir que resulten inmortales; solo que su riesgo de muerte no aumenta con la edad, pero se mantiene mayor que cero. En definitiva, todos ellos acabarán muriendo por causas inevitables de mortalidad, como la enfermedad, afirma Fernando Colchero.

Más estudios

En el otro estudio, liderado por las universidades estadounidenses Penn State y Northeastern Illinois, se incluyen datos recogidos en la naturaleza de 107 poblaciones de 77 especies de reptiles y anfibios.

Entre los hallazgos, los investigadores, entre ellos españoles, descubrieron que fenotipos protectores, como el duro caparazón de la mayoría de las especies de tortugas; contribuyen a un envejecimiento más lento. En algunos casos, incluso a «insignificante», quiere la ausencia de envejecimiento biológico.

Para David Miller, de la Penn State, «si podemos entender qué permite a algunos animales envejecer más lentamente; podremos entender mejor el envejecimiento en los humanos y también informar sobre las estrategias de conservación de reptiles y anfibios».

La hipótesis de los fenotipos protectores sugiere que los animales con rasgos físicos o químicos que les confieren protección -como armaduras, espinas, caparazones o veneno- tienen un envejecimiento más lento y una mayor longevidad.

El equipo documentó que, efectivamente, estos rasgos protectores permiten a los animales envejecer más lentamente. En el caso de la protección física, vivir mucho más tiempo para su tamaño que los que no tienen fenotipos protectores.

Beth Reinke, de la Northeastern Illinois, indica que «estos diversos mecanismos de protección pueden reducir las tasas de mortalidad de los animales porque no son devorados por otros. Así, resulta más probable que vivan más, y eso ejerce presión para que envejezcan más lentamente- El mayor apoyo a la hipótesis del fenotipo protector lo encontramos en las tortugas. De nuevo, esto demuestra que las tortugas, como grupo, son únicas».

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Evita las telas de araña con este sencillo remedio

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»