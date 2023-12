Compartir

El Oversharing una práctica que probablemente estés realizando y no lo sabes. Hace referencia a compartir sin control todo lo que tiene que ver con nuestra vida en Internet y Redes Sociales.

Se hace una sobreexposición de la información personal de todo tipo en Internet, algo especialmente peligroso en menores de edad y que cada vez es más frecuente.

¿Por qué es más frecuente?

Porque los denominados nativos digitales comienzan a usar los dispositivos digitales desde edades tempranas, pero ese uso puede no venir acompañado de una necesaria educación digital y supervisión por parte de las personas adultas.

Además, en algunos casos las y los menores de edad ya son expuestos en redes por sus propios familiares (repetimos, esto es sharenting, y nos centraremos en ello mañana) por lo que viven con normalidad la exposición de sus vidas en Internet en las redes sociales.

En ocasiones se quiere culpar de este comportamiento a las nuevas tecnologías, pero el problema no es su existencia, si no el modo en que se usan y la nula educación digital que a veces les acompaña.

El Oversharing implica muchos riesgos, para empezar la exposición o compartir datos personales que no deberían salir del ámbito privado, como son contraseñas, cuentas de todo tipo (de páginas web, bancarias, etc), DNI, etc.

Y se hace con personas que, en muchos casos, apenas se conocen. Y este es otro GRAN riesgo, la confianza en personas que apenas conocemos de Internet. Personas que se permite que entren en nuestra vida desde el minuto 1 sin calcular posibles consecuencias.

Riesgos de Internet

El concepto de privacidad en Internet está muy deteriorado, porque se normaliza que compartir cualquier tipo de información con personas que apenas conocemos es una forma adecuada de socialización, cuando no es así.

La errónea creencia de “bueno, es internet, no pasa nada” conlleva riesgos por puro desconocimiento. La idea implica también pensar que se tiene educación en los riesgos online, cuando no es así.

Riesgos que, en muchas ocasiones, no tienen en cuenta las personas adultas que deben educar a las y los menores de edad en la responsabilidad online, y cometen los mismos errores.

Ser nativo digital indica que tendrá mayor facilidad a la hora de usar los dispositivos digitales, pero se necesita EDUCACIÓN y SUPERVISIÓN para que el uso sea responsable, no adictivo y sano.

Internet, las redes sociales, móviles, ordenadores, consolas,… son una gran herramienta hoy día, pero necesitamos una guía para que las y los menores de edad sepan hacer uso de todo ello de modo responsable. Y eso debe empezar por el uso que hacemos las y los adultos de estos dispositivos.

