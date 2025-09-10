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El exluchador Conor McGregor pidió a sus seguidores que hagan campaña para lograr el respaldo de las autoridades locales, requisito para presentarse a las elecciones a la presidencia de la República de Irlanda, que se celebrarán el próximo 24 de octubre.

McGregor emitió ese mensaje en un vídeo grabado ante el Parlamento de Dublín y difundido en sus redes sociales, en el que aparecía vestido con traje y corbata para presentarse como un candidato capaz de hacer frente a «la intensa llegada de la inmigración masiva», en línea con el discurso de extrema derecha que ha adoptado en los últimos meses.

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«Hemos visto cómo el sinhogarismo ente los niños irlandeses ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que demuestra la negativa de este Gobierno a acatar y respetar nuestra proclamación (de independencia), según la cual todos los niños irlandeses deben ser apreciados. En cambio, nuestros niños han sido abandonados», declaró el controvertido exdeportista Conor McGregor.

Maestro de las artes marciales y un hombre de soluciones

El artista marcial mixto Conor McGregor, quien se autodefinió como un «maestro» de las artes marciales y un «hombre de soluciones», instó a sus seguidores a que contacten con sus concejales locales para postularse como candidato a presidente de Irlanda, un cargo principalmente representativo.

Cualquier ciudadano irlandés mayor de 35 años puede aspirar a la presidencia si recibe el apoyo de al menos 20 miembros del Parlamento nacional o de cuatro autoridades locales, una condición que se espera que cumplan en los próximos días un número de aspirantes entre los que no figura McGregor, según los observadores.

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